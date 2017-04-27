Pfdk'dan Galatasaray'a Derbi Cezası

PFDK Kararları



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.04.2017 tarih ve 75 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON B,C,D VE KALE ARKASI DAĞ A,B,C, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu OSAGIE BRIGHT EDOMWONYI'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 106,107,108 GÜNEY KALE ARKASI 119,120 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418,419,420 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - OSMANLI FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D,E,F,G,H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, kulüp bayrağını yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- BURSASPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 22.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 230.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR A1,A2,A3,B1,B2,B3 VE GÜNEY MİSAFİR ALT A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- GİRESUNSPOR Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DAĞ A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 22.04.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



12- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON H,I,J bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- FETHİYESPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübü yöneticisi AHMET VOLKAN BÜBER'in, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 23.04.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü sporcusu SEYİT ALİ AKGÜL'ün, 23.04.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ETİMESGUT BLD. SPOR Kulübü kaleci antrenörü CEMİL AKTAŞ'ın, 23.04.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - ETİMESGUT BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- KÜTAHYASPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - KÜTAHYASPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR Kulübü yöneticisi UĞUR ŞAHAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- KARTALSPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan BEYLERBEYİSPOR - KARTALSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- MANAVGATSPOR Kulübü sporcusu EMRE TOPTAN'ın, 23.04.2017 tarihinde oynanan CİZRE SPOR - MANAVGATSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MANAVGATSPOR Kulübü sporcusu ONUR ALP ATİLAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- ÇATALCASPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR -DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇATALCASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇATALCASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu ENES ERDAL İÇ'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - TİRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü yöneticisi AHMET TEVFİK ÖZÜDÜZ'ün, müsabaka güvenlik amirine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- DERSİMSPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş. - DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan 12 BİNGÖL SPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- MALTEPESPOR Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - PAYASSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKADA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MALTEPESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MALTEPESPOR Kulübü idarecisi KADİR KAL'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MALTEPESPOR Kulübü idarecisi ARİF TEVETOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- BOLUSPOR Kulübü sporcusu BURAK GÜMÜŞ'ün, 23.04.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - BANDIRMASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu BERKAY POLAT'ın, 23.04.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - SAMSUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.



PFDK Başkanı



Av. E. Polat YILMAZ