Pfdk'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ceza

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylarla ilgili PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verilirken, Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ihtar verildi.



TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE



1- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT B, KUZEY KALE ARKASI ÜST B, GÜNEY KALE ARKASI ALT B, GÜNEY KALE ARKASI ÜST B, MARATON ALT D,F bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- GALATASARAY A.Ş'nin, 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- ANTALYASPOR A.Ş. antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, 22.01.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI OKUL AÇIK D,E,L,M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 21.01.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



karar verilmiştir.