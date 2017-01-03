Pfdk'dan Chedjou'ya 3 Maç Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Aurelien Chedjou'ya 3 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Chedjou'ya, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.



Kurulun ayrıca Galatasaray'a 12 bin, Trabzonspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.