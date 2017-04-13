Pfdk'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a Ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararlar şöyle:
"Trabzonspor A.Ş.'nin, 08.04.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta kuzey kale arkası J bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- Beşiktaş A.Ş.'nin, 08.04.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası üst F,G bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına,
3- Gaziantepspor Kulübünün, 08.04.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta güney kale arkası alt G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına,
4- Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün, 10.04.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına,
5- Şanlıurfaspor Kulübünün, 08.04.2017 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı alt B,D,E,F,H,J,O,R,T,V ve maraton üst C,D,F,G bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü yöneticisi Mehmet Büyükfırat'ın müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
6- Boluspor Kulübünün, 07.04.2017 tarihinde oynanan Boluspğor - Göztepe A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
7- Sivasspor Kulübü sporcusu Galip Güzel'in, 10.04.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Sivasspor TFF 1. Lig müsabakasında, forma altına slogan içeren iç çamaşırı giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
8- Manisasor Kulübünün, 09.04.2017 tarihinde oynanan Manisaspor - Mersin idmanyurdu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
(İHA)