Pfdk'dan Aziz Yıldırım ve Hamza Hamzaoğlu'na Ağır Ceza

FutbolArena - Hakem koridorlarında tehdit nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL ceza verdi. Öte yandan Aziz Yıldırım'a geçtimiz günlerde de 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.



PFDK, Trabzonspor maçında tribüne gönderilen Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na 5 maç ceza verilmesine karar verdi.



Hakemler için 'Korkaksınız' açıklamasını yapması nedeniyle TFF tarafından PFDK'ya sevk edilen Aykut Kocaman'a ceza verilmedi.



PFDK'nın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ve Hamza Hamzaoğlu kararları



1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS ÜST C,D,M ve MİGROS ALT K,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 6 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle ve başkasına ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın, kendisine ait akreditasyon belgesini başkasına kullandırarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- ADANASPOR A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, karma alan oluşturulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BURSASPOR Kulübünün, 13.01.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 NOLU bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve futbolcusuna taktik vermesi suretiyle cezaya ve tedbire uyulmaması nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT C D, E ve KONYA ÇİMENTO GÜNEY TRİBÜNÜ C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından adı geçen kişi hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verildi.