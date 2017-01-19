Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a 6 Ay Men Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi.



PFDK, bugün yaptığı toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası aldı.



PFDK kararları şu şekilde:



"Fenerbahçe Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Üst C,D,M ve Migros Alt K,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 6 ay 15 gün Hak Mahrumiyeti ve 190 bin TL Para cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle ve başkasına ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 6 ay hak muahrumiyeti ve 126.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü görevlisi Taner Aybar'ın, kendisine ait akreditasyon belgesini başkasına kullandırarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasına,



Adanaspor'un, 15.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para ceazsı ile cezalandırılmasına,



Gaziantepsor Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübünün, karma alan oluşturulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL paza cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Bursapspor Kulübünün, 13.01.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 124 no'lu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün teknik sorumlusu Hamza Hamzaoğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve futbolcusuna taktik vermesi suretiyle cezaya ve tedbire uyulmaması nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakada soyunma odasıne ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 46 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası D, E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Aytemiz Alanyaspor Kulübü sporcusu Daniel Joao Santos Candeias'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Atiker Konyapsor Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kule Site Kuzey Alt C D, E ve Konya Çimento Güney Tribünü C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü teknik sorumlusu Aykut Kocaman hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından adı geçen kişi hakkında ceza tayinine yer olmadığına" karar verilmiştir. - İSTANBUL