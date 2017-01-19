Pfdk'dan Aziz Yıldıram'a 6 Ay 15 Gün Ceza

Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'na 5 maç ceza geldi



Adana Demirspor 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynayacak



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na 5 maç ve 46 bin TL para cezası ile cezalandırdı.



Alınan kararlar şöyle;



1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS ÜST C,D,M ve MİGROS ALT K,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 6 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle ve başkasına ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın, kendisine ait akreditasyon belgesini başkasına kullandırarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- ADANASPOR A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, karma alan oluşturulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BURSASPOR Kulübünün, 13.01.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 NOLU bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve futbolcusuna taktik vermesi suretiyle cezaya ve tedbire uyulmaması nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT C D, E ve KONYA ÇİMENTO GÜNEY TRİBÜNÜ C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından adı geçen kişi hakkında CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



7- MANİSASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY MARATON ÜST TRİBÜN A,B,C,D, GÜNEY MARATON ÜST TRİBÜN E,F, KUZEY KAPALI A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BANDIRMASPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



11- SİVASSPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



12- GİRESUNSPOR Kulübünün, 16.01.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- KARŞIYAKA Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - BUGSAŞSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü sporcusu ALİ KEMAL ÖZKAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- MENEMEN BLD.SPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - MENEMEN BLD.SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MENEMEN BLD.SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MENEMEN BLD.SPOR Kulübünün, teknik sorumlusunun flaş röportaja katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - FETHİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- KOCAELİSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- CİZRE SPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR - KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü görevlisi YAKUP KABAKÇI'nın, rakip takım teknik direktörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR - YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- DERSİM SPOR Kulübü yöneticisi MEHMET HANİFİ GÜZEL'in, 15.01.2017 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003 - DERSİM SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 11.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada DERSİM SPOR Kulübü antrenörü ENDER ÖZİNÇ'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti ve müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 2.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ELAZİZ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, skorboard saatinin 90. dakikalarda durdurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYE SPOR - SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- GİRESUNSPOR Kulübünün, 14.01.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu BİLAL DİZDAR'ın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu M. CANER AKDAĞ'ın, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - MERSİN İDMANYURDU U21 Ligi müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- ALTINORDU A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0 )HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE GALİBİYET HALİNDE VERİLEN PUAN KADAR (3) PUAN SİLİNMESİNE, Karar verilmiştir.



İSTANBUL / DHA