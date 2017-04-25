Pfdk, Başakşehir Cezalarını Açıkladı

pfdk, başakşehir cezalarını açıkladıVolkan Babacan'a bir maç ceza çıktıİstanbul-DHAMEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

Pfdk, Başakşehir Cezalarını Açıkladı

pfdk, başakşehir cezalarını açıkladı

Volkan Babacan'a bir maç ceza çıktı

İstanbul-DHA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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