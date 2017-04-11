Pfdk Açıkladı! Fenerbahçe'ye Ceza...

Kurul, Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan maçla ilgili kararını da verdi.



İşte alınan kararlar :



1- ÇORUM BLD. SPOR Kulübü antrenörü OSMAN BOZKURT'un, 05.04.2017 tarihinde oynanan ALTAY - ÇORUM BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇORUM BLD. SPOR Kulübü kaleci antrenörü ALPASLAN UYSAL'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BEYLERBEYİSPOR Kulübünün, 05.04.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. - BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- TEKİRDAĞSPOR Kulübü sporcusu ERŞEN ÇİLİNGİR'in, 05.04.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.