Peynirli Köfteli Milföy Börek
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Hamur açımı tamamlandıktan sonra içi hazırlanır (2 çeşit kıymalı veya peynirli) 4 değişik görünümde hazırlanır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Peynirli Köfteli Milföy Börek
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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