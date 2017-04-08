Peynirli Köfteli Milföy Börek

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Peynirli Köfteli Milföy Börek

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Hamur açımı tamamlandıktan sonra içi hazırlanır (2 çeşit kıymalı veya peynirli) 4 değişik görünümde hazırlanır.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Peynirli Köfteli Milföy Börek

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads