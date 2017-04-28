"90'lı yıllardan bugüne üç albüm ve sayısız melodi sığdıran Peyk, sıradışı sözleri ve kendine has tarzıyla, sadık dinleyicileriyle 28 Nisan Cuma akşamı DasDas'ta buluşacak. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla temelleri atılan grubun söz ve besteleri cepte birikirken, 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman, klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas gitar) katılımıyla Peyk bugünkü kadrosunu oluşturmuş oldu.



Geçtiğimiz Ekim ayında Halim Yok parçasına çektikleri kliple de kendilerinden söz ettiren Peyk'in 28 Nisan konseri, aynı zamanda DasDas Müzik'in ilk konseri olacak.



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Yaş Sınırı: 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Peyk



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır