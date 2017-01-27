Peyk, 27 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde...



1991 yılında başlayan bir dostluk Peyk'in kısa hikayesi, arada hatırı sayılır 2 de albüm var. İlk albüm kayıtları 2006 sonbaharında Stüdyo Flat'te, 2. albüm kayıtları 2010 Aralık'ta Öztop Stüdyo'da tamamlandı. İlk albüm "Suluşaka" 2007'de, ikinci albüm "İçimdeki İz", 2011'de raflara yerleşti. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı; sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman, klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas gitar) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.



Peyk'in melodik altyapısında, rock, blues, reggae hatta arabesk öğelere, ince keman ve piyano sololara rastlamak mümkün. Grup, müziğini "İçimdeki İz" adlı albümle birlikte trompet ve akordiyon ile de zenginleştirdi. Farklılık arayışı devam eden grup, müziğinde derinliğe, kliplerde ayrıntıya, konserlerde samimiyete önem göstererek devam ediyor sakin yolculuğuna...



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