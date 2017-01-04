Peygamberler Şehri Kudüs'ü Anlamak" Yarışması

Malatya'da düzenlenecek "Peygamberler Şehri Kudüs'ü Anlamak" konulu yarışmada dereceye girenler Kudüs'e gönderilecek.



Yeşilyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle "Peygamberler Şehri Kudüs'ü Anlamak" konulu yarışma düzenlenecek.



Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Kudüs'ün medeniyetler ve peygamberler şehri olduğuna işaret ederek, "Peygamberler Şehri Kudüs'ü Anlamak konulu bilgi, kültür ve sanat yarışması düzenleyeceğiz. Resim, mektup ve şiir yarışmalarına katılıp dereceye giren 44 kardeşimizi Kudüs ziyaretiyle ödüllendireceğiz." ifadelerini kullandı.



Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise Kudüs kültürü ve medeniyet algısı noktasında gençleri bilgilendirmek amacıyla yarışmanın düzenlendiğine vurgu yaparak, Mescid-i Aksa'nın, Kur'an-ı Kerim'in atıfta bulunduğu bir mekan ve Hazreti Muhammed'in seyahat edilebilecek üç mekandan biri olarak gösterdiği yer olduğunu kaydetti.



Mescid-i Aksa'nın İslam tarihinde özel bir yeri bulunduğunu aktaran Karaman, Kudüs'ün bütün müminlerin yüreğinde ve kalbinde olduğunu, yarışma için bugüne kadar 100'e yakın öğrencinin başvuru yaptığını belirtti.