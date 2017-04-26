Peygamber Sevgisi Parkları Doldurdu

Hz. Hamza Camii görevlilerinin büyük özverisiyle düzenlenen Kutlu doğum programına yoğun ilgi…

1989 yılından bu yana Peygamber efendimizi anmak ve anlamak şiarıyla düzenlenen 2017 Kutlu doğum haftası konferansında Peygamber sevgisi Camileri, parkları, saloları doldurdu, programa ilgi yoğun oldu.

Geçtiğimiz gün öğle namazı sonrası Hz. Hamza cami'inin hemen yanı başında bulunan parkta gerçekleştirilen Kutlu doğum programını Cami İmam hatibi İdris Arslantaş sundu. İmam hatip Arslantaş ara ara Peygamberimiz Efendimizi öven Şiir ve Naatlarla başarılı bir sunum gerçekleştirdi.

Programda bir ilklere imza atıldı, açılış Kurân tilaveti Türkiye Kuran-ı güzel okuma derecesine sahip genç hafızlar Bekir Büyükkurt ile Mehmet Bayer ikilisi okudu. Hafızlar okuyuşlarıyla gönülleri mest ettiler.

Programda, konuşmacılar tarafından bu yılın teması olan 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konusu en ince ayrıntılarıyla cami cemaatine sunuldu. Cami Müezzini Hamza Okutucu açılış konuşmasında Kutlu doğum programlarının bu yıl yedincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okutucu, Kutlu doğumun tüm insanlığa barış, mutluluk ve adalet getirmesini diledi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç selamlama konuşmasına, güzeller güzeli Peygamberimiz Efendimizi bizlere bütün insanlığa bir rahmet olarak gönderen Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun temennisiyle başladı. Müftü Sürgeç yaptığı konuşmasında; "Peygamberimiz Efendimizin kutlu doğumunun 1446. yılı münasebetiyle Camimiz tarafından tertip olunan bu güzel programa teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Ümmetini çok seven, onlara çok düşkün olan, üzülmemize üzülen, âlemlere rahmet olarak gönderilen o yüce ahlakın sahibi Peygamberimiz Efendimize binlerce salat ve selam olsun. Cenab-ı Allah İslam âlemini muhabbetsiz, Muhammed'siz bırakmasın inşallah. İşte bundan dolayıdır ki, öyle der Mevlana hazretleri ""Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl. Muhammed'siz muhabbetten ne hâsıl?" Rabbim Muhammed'imizde muhabbetimiz ide meveddetimizi de Rahmet, merhametimizi, nezahet, nezaket, nezafetimizi Efendimizin önderliğinde sürdürmemizi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Maalesef kulakları tıkanmış bir toplumda yaşıyoruz. Ve insanımız birbirini sevemiyor, seviyor görünüyor ama gerçekten birbirini sevmiyor. Böyle olan bir toplumda yaşıyoruz. Onun için Peygamberimizin o rahmet yüklü, sevgi yüklü mesajına her zamankinden daha çok bu gün ihtiyacımız var. Onunla gönüllerimizi, onunla zihinlerimiz onunla eğitimizi yeniden ayağa kaldırmalıyız." şeklinde konuştu.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı müşaviri Müftü Mustafa Sinanoğlu da bir konuşma yaptı. Müftü Sinanoğlu konuşmasına bir hadisin ışından giderek doğru sözlülüğü, sözünde durmayı ve emanete riayet etmenin önemine değindi. Sinanoğlu konuşmasına başka bir hadis-i şerifle devam etti şöyle dedi; "Münafığın üç işareti var. Konuştuğu zaman yalan konuşur, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder. Hadisi buraya kadar herkes okuyor da bunun devamı var. Bunu dedikten sonra Peygamberimiz Efendimiz "Namaz kılsa da, oruç tutsa da, kendini Müslüman sansa da o münafıktır "diyor. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin." şeklinde konuştu.

Program okunan hatimlerin genç hafızlar Hilmi Doğru, Mehmet Bayer, Harun Başboğa tarafından indirilmesi ve çeşitli ilahilerin okunması ardından, emekli Müftü Cemal Sert'in güzel hatim duasıyla son buldu.

Programa katılan bay ve bayan yaklaşık iki bin kişiye Kutlu doğum pilavı ve dondurma ikramında bulunuldu.