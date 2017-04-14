Peugeot Yeni Modelleri ile İstanbul Auto Show'da

Peugeot, ürün gamında yükseliş stratejisi çerçevesinde yeni modellerini ve sınıf lideri teknolojilerini, "16. Uluslararası Otomobil Fuarı Auto Show 2017"de otomobilseverlerle buluşturacak.



Peugeot'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, 21-30 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek "16. Uluslararası Otomobil Fuarı Auto Show 2017"de yeni modellerini ve yeni teknolojilerini görücüye çıkaracak. İstanbul Auto Show 2017'de Peugeot Türkiye, 3'üncü salonda yer alan bin 140 metrekarelik standında 14 modeliyle yerini alacak.



Açıklamada yer alan bilgilere göre, SUV segmentine yeni soluk getirmesi hedeflenen yedi koltuklu Yeni SUV Peugeot 5008 ve hafif ticari araç pazarına iddialı giriş yapmak isteyen Yeni Peugeot Traveller Türk tüketicilerle ilk kez fuar kapsamında buluşacak.



Çok kısa zaman önce Türkiye'de satışa sunulan ve dünyada ilk defa İstanbul Auto Show 2017'de sergilenen Yeni Peugeot 301 ve Türkiye'de ilk kez sergilenecek modellerin tanıtımı vesilesiyle, Peugeot DMOA Bölge Direktörü Jean Christophe Quesmard 20 Nisan Perşembe günü saat 11.00'da Peugeot standında düzenlenecek olan basın toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelecek.



Ayrıca 208 GTI by Peugeot Sport modeli ve 308 GTi by Peugeot Sport performans alanında yerlerini alırken, Peugeot İstanbul Auto Show 2017 kapsamında ürün gamının tamamını tanıtmaya hazırlanıyor. Açıklamada, Peugeot standında 208, 308, 2008, 3008, 508 ve Partner modellerinin yanı sıra bir çok sürprizin fuar kapsamında meraklılarını beklediği bildirildi.