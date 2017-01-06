Peugeot Yarışçıları Dakar'a Ağırlığını Koydu

Team Peugeot Total takımı 2017 Dakar Rallisinin 4. etabına ağırlığını koydu. Takımın 4 ekibinden üçü 4. etabın sonunda ilk dörde girdi.



Peugeot açıklamasına göre, Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisinin 4. etabı Peugeot sporcularının başarılı performansına sahne oldu.



2017 Dakar'ın 4. etabını Cyril Despres-David Castera ikilisi 1. sırada, Stephane Peterhansel-J-P. Cottret ikilisi 2. sırada tamamladı. Efsane Fransız pilot Sebastien Loeb ve takım arkadaşı Daniel Elena ise etabı 4. sırada noktaladı.



Yeni bir araç olan Peugeot 3008DKR ile yarışan Peugeot Total Team'in dört ekibi de Paraguay'dan Arjantin'e uzanan 2017 Dakar'ın ilk etabına kontrollü başladı. Her etapta daha da hızlanan Peugeot Total Team'in ekipleri Peugeot hayranlarının yüzünü güldürmeye devam etti.



Önceki etaplar



Paraguay ile Arjantin arasında koşulan ilk etabı ilk 12 sırada tamamlayan Peugeot Total Team ekipleri, 2. etap sonunda ilk 11'de yer alırken efsane Fransız Sebastien Loeb liderliği ele geçirmişti. Temposunu arttıran Peugeot Total Team'in dört ekibi 3. etap sonunda ilk 7 sırada yer almayı başardı.



Sebastien Loeb liderliğini korurken bir diğer efsane pilot Carlos Sainz 2., Stephane Peterhansel ise 3. olurken bisikletçi geçmişine sahip olan ve ilk kez bir ralli otomobiline oturan Cyril Despres- David Castera ikilisi ise 7. sırada yer aldılar. Hız kesmeyen Peugeot Total Team ekipleri 4. etap sonunda da hayranlarının yüzünü güldürmeye devam etti.



Peugeot Total Team takımın 4 ekibinden üçü 4. etap sonunda ilk dörde girerken bir ara liderliği ele geçiren deneyimli pilot Carlos Sainz etabın bitimine 5 kilometre kala yarış dışı kaldı ve finish çizgisini görmedi.