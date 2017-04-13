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Peugeot'dan Nisan Kampanyası
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Peugeot'dan Nisan Kampanyası

Peugeot Türkiye, nisan ayına özel sunduğu avantajlar kapsamında Peugeot modellerinde özel fiyat fırsatlarının yanı sıra tüketicilere sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Peugeot'dan Nisan Kampanyası

Peugeot Türkiye, nisan ayına özel sunduğu avantajlar kapsamında Peugeot modellerinde özel fiyat fırsatlarının yanı sıra tüketicilere sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Peugeot'dan yapılan yazılı açıklamaya göre nisan kampanyası kapsamında Peugeot 208'in tüm versiyonlarında 20 bin lira 12 aya varan sıfır faizli kredi seçeneği imkanı, Peugeot 308'in tüm versiyonlarında geçerli 30 bin lira 20 aya varan sıfır faizli kredi seçeneğinin yanı sıra, peşin alımlarda 2 bin 500 lira özel nakit indirimi sunuluyor.

Yenilenen SUV Peugeot 2008'in tüm versiyonları ile Partner Tepee'de 30 bin liraya 20 aya varan sıfır faizli kredi seçeneğinin yanı sıra peşin alımlarda 2 bin 500 TL kaçırılmayacak özel nakit indirimi mevcut.

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