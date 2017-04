Peugeot'dan Autoshow'da Yenilik Rüzgarı

CARMEDYA.COM – Model atağını sürdüren Peugeot, bu yıl 16'cısı düzenlenen 2017 İstanbul Autoshow'a zengin ürün gamıyla katıldı. Küçükten büyüğe tüm modellerini sergileyen Peugeot, '2017 Yılın Otomobili' ödüllü 3008 SUV dışında Ekim 2017'de Türk tüketicisiyle buluşacak olan yeni 5008 SUV modelini de Türk tüketicisiyle buluşturdu. Sadece binek otomobil pazarında atak yapmakla kalmayan marka, ayrıca Boxer ve Expert gibi modellerle atılım yaptığı hafif ticari araç pazarında yönelik yeni ürünü Traveller'i de yine 2017 İstanbul Autoshow'da Türk tüketicisinin beğenisine sundu. Peugeot Instinct Concept ise markanın otomobilin geleceğini nasıl gördüğünü gözler önüne serdi.



İstanbul'da bulunan PSA'nın Orta Doğu Bölgesi ve Afrika Sorumlusu Jean Christophe Quemard'ı selamlayarak sözlerine başlayan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet: "PSA'nın Push to Pass stratejisi ilk yılını doldurdu ve meyvelerini vermeye devam ediyor. Yoğun rekabetin yaşandığı Türkiye pazarında büyümeye devam ediyoruz. Pazar payımız 2016 yılında büyümeye devam etti. 2017'nin ilk çeyreğinde ise yüzde 4'e ulaşarak büyümesini sürdürüyor. Hizmet kalitesi hususunda Peugeot, Türkiye'de rakipleri karşısında ilerleme kaydetmeye devam ediyor ve satış sırasında ve sonrasındaki müşteri memnuniyetinde PSA Grup bünyesinde bir örnek teşkil ediyor." dedi.



Markanın ürün stratejisine de değinen Laurent Pernet : "Senenin başında 2017'nin yeni ürünlerle geçeceğini duyurmuştuk. Yenilikler dizisine Mart ayında Expert ile ticari araç sınıfında çoktan başladık. Yine Mart ayında yeni 301'i pazara sunduk. Daha önce 5 SUV modelin lansmanını duyurmuştuk. Bugün, 2008 ve 3008 modelleri Türkiye'de; 3008 ve 4008 modelleri ise Çin'de satışa sunulmuş durumda. 5. SUV modelimiz olan ve 2017 SUV ailesinin sonuncusu olan 5008 ilk olarak 2016 Paris Otomobil Fuarında tanıtmıştık. Bugün burada Türk tüketicisinin beğenisine sunuyoruz. Konsept otomobilimiz Peugeot Instınct Concept ise otomobilin geleceğini nasıl gördüğümüzü açık bir şekilde gözler önüne seriyor." dedi.



Laurent Pernet'nin ardından söz alan Peugeot Türkiye Pazarlama Müdürü Mehmet Akın, 2016 Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı ve Bahadır Gücenmez ikilisini 2017 sezonunda da desteklemeye devam edeceklerini açıklayarak başladığı sözlerine şöyle devam etti: "SUV atağı Türkiye ve Global'de büyüme stratejimizin en önemli unsurlarından birisi. Yeni Peugeot 3008 satışa sunulduğu tüm ülkelerde büyük bir başarı gösterdi. Ekim 2016'da Türkiye'de satışa sunulan yeni 3008 iki ayda yaklaşık yüzde 10 pazar payına ulaşarak SUV segmentine başarılı bir giriş yaptı. Satış başarısını "2017 Yılın Otomobili ödülü" ile taçlandıran Yeni 3008'in 2017 ve sonrasında daha büyük başarılara imza atacağına inancımız tam."



Peugeot Türkiye'nin büyüme hedeflerinin grubun Push to Pass planı ile paralel ilerlediğini ifade eden Mehmet Akın: "2017 yılında 5 adet ürün lansmanı yapacağımızı belirtmiştik. Autoshow öncesinde Boxer 4.0 ton ve yeni Peugeot Expert'in lansmanlarını gerçekleştirdik. Yeni Peugeot 301 modelimizi de Mart ayı itibari ile satışa sunduk. Yeni Peugeot 301, Tasarım, Kalite ve Konfor alanlarında çok önemli değişiklikler içeriyor ve segmentinde ilk olarak sunulan birçok özelliği tüketicileri ile buluşturuyor. Yeni 301, 2017 yılı büyüme stratejimizin en önemli unsurlarından birisi olacak." dedi.



Yeni modellerle sadece binek otomobil pazarında atılım yapmakla kalmayan Peugeot hafif ticari araç pazarında da gücünü arttırmaya devam ediyor. Peugeot, Boxer ve Expert modellerinin ardından markanın hafif ticari araç pazarındaki en yeni ürünü olan Traveller'i 2017 İstanbul Autoshow'da Türk tüketicisinin beğenisine sundu.



Peugeot Traveller modelini de değerlendiren Mehmet Akın: "Yeni Peugeot Traveller segmentine yeni bir soluk getiriyor. Müşteri profilinin gündelik hayatını kolaylaştıracak ve daha eğlenceli hale getirecek birçok özellik sunuyor. Modern ve şık tasarımı Peugeot'nun yeni tasarım dilini yansıtırken yüksek verimlilik seviyesine sahip güçlü dizel motoru ve zengin ekipman seviyesi cazibesini daha da arttırıyor. 180 derece Visio Park Geri Görüş Kamerası, klima entegreli Panoramik Cam Tavan ve sınıfında ilk ve tek olarak sunulan Eller Serbest Otomatik kayar Yan Kapı bunlardan bazıları. Yeni Peugeot Traveller modelimizi Temmuz 2017'de satışa sunacağız."



Peugeot'nun büyüme hedefleri içerisinde her geçen gün daha da büyüyen SUV pazarı çok büyük öneme sahip. Marka bu doğrultuda yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Peugeot, Ekim 2016'da Türk tüketicisiyle buluşturduğu '2017 Yılın Otomobili' ödüllü 3008 modelinin ardından markanın SUV stratejisinin en yeni üyesi olan 5008 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Peugeot, ilk olarak 2016 Paris Otomobil Fuarında dünya tanıtımını yaptığı yeni 5008 modelinin Türkiye gösterimini ise 2017 İstanbul Autoshow'da gerçekleştirdi.



Yeni Peugeot 5008, 4.641 mm uzunluğu, 2.098 mm genişliği ve 1.646 mm yüksekliği ile geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Yeni nesil Peugeot modellerinde olduğu gibi yeni 5008 modelinde de yeni nesil yeni nesil Peugeot i-Cockpit devreye giriyor.



Boyutları ve akıllıca uygulanan mimari sayesinde 7 kişilik bir yaşam alanı sunan yeni 5008'de tamamen çıkarılabilen 3. koltuk sorası ve her biri bağımsız 2. sıra koltuklar kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliği destekliyor.



Yeni Peugeot 5008 SUV ile ilgili bir değerlendirme yapan Mehmet Akın: "Yeni Peugeot 5008 güçlü tasarımı ile segmentinde standartları yeniden belirliyor. Yeni 5008 ödüllü EMP2 platformu üzerinde hayat buluyor. Bu platform sayesinde sürüş dinamiği, verimliliği ve yakıt tasarrufu konularında üstün bir performans gösteriyor. Yeni 5008 güçlü tasarım çizgileri ile kaslı bir görünüm sergiliyor." dedi ve ekledi: Yeni Peugeot 5008 Türkiye'de ödüllü Puretech 130 HP benzinli, 1.6 BlueHDi 120 HP Dizel, 1.6 THP 165 HP Benzinli Motor seçenekleriyle Ekim 2017'de satışa sunulacak."