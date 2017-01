Peugeot Dakar'da Podyumu Kapattı

CARMEDYA.COM – Paraguay'dan başlayarak Bolivya üzerinden geçen ve Arjantin'e kadar uzanan 9.000 km uzunluğundaki 2017 Dakar Rallisi sonra erdi. 2017 Dakar Rallisine göstermiş olduğu performansla Peugeot 3008DKR ile yarışan Team Peugeot Total damga vurdu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen ödül töreninde ilk 3 sırada yer alan 3 Peugeot 3008DKR ekibi podyuma çıktı. Stéphane Peterhansel & J-P. Cottret ikilisinin 1. bitirdiği 2017 Dakar Rallisini efsane Fransız pilot Sébastien Loeb ile takım arkadaşı Daniel Elena 2. ve Cyril Despres & David Castera ikilisi ise 3. sırada tamamladı.



Dakar'daki ilk büyük zaferinden 30 yıl sonra sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi tekrar gözler önüne seren Peugeot, Güney Amerika'da 1., 2. ve 3. oldu. Dünyanın en zorlu motorsporları etkinliklerinden biri olan Dakar Rallisinde Peugeot 3008DKR ile yarışan ekipler yüksek irtifa, zorlu navigasyon etapları ve şartları daha da zorlu hale getiren hava koşullarına altında bir kez daha önemli bir başarıya imza attılar. Liderin sık sık değiştiği 2017 Dakar Rallisi son yılların en zorlu ve heyecan verici mücadelesine sahne oldu.



Kariyerinde birçok Dakar zaferi bulunan Stéphane Peterhansel kendi rekorunu egale ederek altısı iki tekerlekli ve yedisi dört tekerlekli olmak üzere toplam 13. kez Dakar'dan zaferle döndü. Neredeyse hatasız ve son derece başarılı bir mücadeleyi zaferle geride bırakan Stéphane Peterhansel & Jean-Paul Cottret ikilisi birlikte yedinci kez zaferi göğüslerken aynı zamanda yeni bir co-pilot rekoruna da imza attılar. Dakar Rallisine ikinci kez katılan Sébastien Loeb & Daniel Elena ikilisi de mükemmel bir performans sergiledi. Birçok etapta en hızlı ekip olmayı başaran ikili güçlü navigasyon becerileriyle akılcı yönetimi çok iyi kombine etti. Ekibin başarılı performansı zorlu mücadelenin 4. gününde sekteye uğrarken motor arızası onlara 26 dakikaya mal oldu. İkili yine de 2017 Dakar Rallisini 2. sırada tamamlarken aynı zamanda 10 adet en iyi zamandan 5'ine imza atmayı da başardı.



2016 Dakar Rallisini 7. Sırada tamamlayan Cyril Despres & David Castera ikilisi, 2017 Dakar'ı ise 3. sırada tamamladı. 3 kez motosiklet kategorisinde zafere ulaşan ve dört tekerlekli araçla ilk kez podyum gören ikili, 307 numaralı Peugeot 3008DKR ile otomobil kategorisinde ilk kez en iyi zamana imza atarken aynı zamanda rallinin 4. gününü lider olarak tamamladı. 2017 Dakar Rallisine hızlı başlayan Sainz & Cruz ekibi 4. Etapta yaşadıkları talihsizlik sonucu 304 numaralı araçta oluşan hasar çok büyük olunca Dakar'a veda etmek zorunda kaldı. Dünyanın en zorlu cross-country rallisinde çok önemli bir zafer elde eden Peugeot 3008DKR sahip olduğu üstün özellikleri temel olarak geçen yıl Dakar'da zafer kazanan Peugeot 2008DKR'den alıyor. Önden çekişli araç Team Peugeot Total ekipleri tarafından dört tekerlekten çekişli teknik yapıyla donatıldı. Teknik regülasyonlara uygun modifikasyonların yanı sıra motor ve süspansiyon üzerinde yapılan çalışmalar meyvesini verirken ayrıca Peugeot 3008 SUV'dan alınan gövdenin aerodinamik performansı özellikle yüksek hızlarda çok önemli bir avantaj sağladı.



Team Peugeot Total'in 1., 2. ve 3'lük başarısı markanın oldukça uzun Dakar Rallisi serüvenindeki ilk başarısı değil. Peugeot ardında bıraktığı yıllar içerisinde Dakar'da birçok önemli zafer elde etti :



1987: 1. Vatanen/Giroux (205 T16 Grand Raid)



1988: 1. Kankkunen/Piironen (205 T16 Grand Raid)



1989: 1. ve 2. Vatanen/Berglund ve Ickx/Tarin (405 T16 Grand Raid)



1990: 1., 2. ve 3. Vatanen/Berglund, Waldegard/Fenouil ve Ambrosino/Baumgartner (205



T16 Grand Raid)



2016: 1. Peterhansel/Cottret (Peugeot 2008DKR)



2017: 1., 2. ve 3. Peterhansel/Cottret, Loeb/Elena ve Despres/Castera (Peugeot 3008DKR)



12. Etap sıralaması



1. Stephane PETERHANSEL (FR) / J-P. COTTRET (FR), PEUGEOT 3008DKR, 28h49m30s



2. Sebastien LOEB (FRA) / Daniel ELENA (MON), PEUGEOT 3008DKR, 5m31s



3. Cyril DESPRES (FR) / David CASTERA (FR), PEUGEOT 3008DKR, +33m28s



4. Nani ROMA (ESP) / Bravo HARO (ESP), Toyota Hilux, +1h16m43s



5. Giniel DE VILLIERS (ZAF) / Dirk VON ZITZEWITZ (ZAF), Toyota Hilux, +1h49m48s



Bruno Farmin, Peugeot Sport Direktörü ve Team Peugeot Total Müdürü



"Elde etmiş olduğumuz zafer bizim için çok önemli. 3 otomobilimiz podyuma çıktı. Bu, Peugeot ve Peugeot Sport çalışanları için gurur duyacakları bir zafer. Ekipler çok iyi iş çıkarttılar. Bu başarıda mekanikerinden mühendisine ve pilotuna kadar herkesin payı var. Sadece yarış esnasında değil, otomobili tasarlarken, geliştirirken ve hatta servis alanında araçlara bakım yaparken de ekip ruhuyla hareket ettik. Çok iyi bir otomobil hazırladık. Birkaç küçük aksaklık dışında yarış esnasında ciddi bir teknik sorun yaşamadık. Çabalarımız ve uzun uğraşlarımız sonucu çok büyük bir zafer elde ettik ve bir kez daha Dakar tarihine adımızı yazdırdık."



Stéphane Peterhansel (Peugeot 3008DKR n° 300)



Genel: 1. / 12.Etap: 2.



"Peugeot için mükemmel bir zafer. Böylesine muhteşem bir otomobille yarıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bruno Farmin ekibe herhangi bir şekilde müdahale etmediği için de çok mutluyum. Tek bir hedef vardı, o da her ne olursa olsun finiş çizgisine ulaşmak için mücadele etmek. Sadece diğer takım pilotlarıyla değil, kendi takım arkadaşlarımızla da mücadele ettik. Özellikle takım arkadaşım Sébastien ile yaşamış olduğum rekabet oldukça stresliydi. Son derece keyifli ve bir o kadar heyecan dolu bir yarış oldu. Sébastien kendini kanıtlamış şampiyon bir pilot ve zafere giden yolda bizi oldukça zorladı."



Sébastien Loeb (Peugeot 3008DKR n° 309)



Genel: 2. / 12.Etap: 1.



"İyi bir yarış oldu. Birincilik için verilen mücadele sonunda ekip arkadaşımla birlikte 2. olduk. Yarışın başlarında yaşamış olduğumuz küçük motor sorunu dışında teknik bir sorun yaşamadık. Heyecanın her an üst seviyede olduğu son derece keyifli bir yarış oldu. Dün patlayan lastik bize zafere mal oldu ve bu zorlu mücadeleyi 2. sırada tamamladık. Takım adına ise mükemmel bir sonuç söz konusu. Peugeot 1., 2. ve 3. oldu. Bu başarı iyi bir ekip çalışmasının önemini gözler önüne seriyor."



Cyril Despres (Peugeot 3008DKR n° 307)



Genel: 3. / 12.Etap: 4.



"Dakar'da dört tekerlekli bir araçla podyumda olmak kariyerimiz açısından çok önemli bir başarı. Sonuçtan son derece memnunum. Yıl boyunca herkes çok çalıştı. Elde etmiş olduğumuz bu başarıda yarıştığımız otomobilin payı büyük. Otomobil tek kelimeyle mükemmel ve takım arkadaşlarım da dahil hiçbirimize sorun yaşatmadı. Yarışı Peterhansel ve Loeb'ün arkasından üçüncü olarak bitirdiğimiz için mutluyuz. Daha sonraki yarışlarda 1. veya 2. olmak için daha fazla çalışmalıyız."