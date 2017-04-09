Peugeot 301'den 393 Bin Adetlik Satış

Peugeot 301, lanse edildiği 2012 yılından bu yana dünyada 393 bin 42 adet satıldı.



Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle B sedan segmenti için geliştirilen Peugeot 301, uluslararası pazarlarda statü sembolü kompakt sedan arayanlara hitap ediyor.



Sürücü ve beraberindeki yolcular ferah bir yaşam alanına sahip olurken, 640 litre hacimli bagaj da beş kişilik ailenin ihtiyacı olan yükleme alanını sunuyor. İlk lansmanından bu güne dünyada toplamda 393 bin 42 adet Peugeot 301 satışı gerçekleştirildi. Bu rakam; ferah yaşam alanı, geniş bagaj hacmi, dinamik sürüş ve çekici tasarım gibi niteliklere dayanıyor.



Sahip olduğu nitelikler ve teknolojilerle B sedan segmentindeki müşteri sayısının artmasını sağlayan yeni Peugeot 301, güncel Peugeot modelleriyle aynı tasarım dilini bünyesinde barındırıyor. Dik konumlu radyatör ızgarası, gövde ile aynı düzeyde bulunan farlar ve değişikliklerle yeni Peugeot 301 dinamik ve çekici bir görünüm sunarken, markanın imzası niteliğinde olan led gündüz farları bünyesinde barındırdığı teknolojiyi gözler önüne seriyor.



Teknolojik gelişim iç mekanda da devam ederken, 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran söz konusu teknolojik değişimi yansıtıyor. Kapasitif teknolojisi sayesinde hassas ve hızlı çalışan ünite, geri görüş kamerasının görüntüsü kadar 3D TomTom navigasyon sisteminin haritasını da gösteriyor. Android Auto, Apple Carplay destekli Mirror Screen özelliği sayesinde akıllı telefon uygulamalarını da kullanabilme imkanı sunan dokunmatik ekran bu sınıftaki nadir özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.



Peugeot 301'in dinamik şasisi ileri teknolojiden yararlanan modern motorlarla destekleniyor. Markanın dünya çapında 1 milyon adedin üzerinde modelinde kullanılan 3 silindirli PureTech motoru, yeni Peugeot 301'de de kullanılmaya devam ediyor. 92 HP gücündeki 1.6L HDi dizel motor ise sürüş konforuyla yakıt ekonomisini aynı potada eritiyor.



İspanya'daki Vigo fabrikasında üretilen ve PSA Grubunun üretim standartlarından yararlanan yeni Peugeot 301, Türkiye'de 58 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.