Petzoo Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Açıldı

PetZoo Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi'nde başladı.



Ulusal Fuarcılık Şirketi tarafından Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek fuarda, yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 65 kilogram ağırlığındaki pitondan deveye, Ankara kedisinden kınalı kekliğe, Denizli horozundan midilliye çok sayıda hayvan türü ziyaretçilere tanıtılıyor.



Fuarda ayrıca kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları da yer alıyor.



Fuarın ilk gününde, Çekoslovak Kurt Köpeği "Cankurt" ve sahibi Gürcan Doğaner yaptıkları gösteriyle beğeni topladı. Doğaner, Cankurt'un daha önce sinema filmlerinde, müzik kliplerinde, National Geographic'in Türkiye'deki ilk belgeselinde rol aldığını söyledi.



Türkiye'deki köpek güzellik yarışmalarında derece alan Border Collie cinsi Pepper isimli köpek de eğitimcisiyle frizbi oynadı. Pepper, sergilediği sevecen tavırlarla dikkat çekti.



Kümes hayvanları da tanıtılıyor



Fuarda, Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğince de kümes ve bahçe hayvanları tanıtıldı.



Dernek Başkanı Emin Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da ilk kez düzenlenen bu fuarın hem Ankaralı hayvanseverler hem de kendileri için güzel bir tecrübe olacağını söyledi.



Kümes hayvanlarını metropollerde yetiştirmenin güçlüğünü dile getiren Gökgöz, "Bahçesi olan yerlerde tek tük de olsa yetiştirilebileceğini göstermek istedik. Bu hayvanları tanıtmak üzere bu fuara katıldık." dedi.



Gökgöz, Brahma, Sultan gibi ırklarla çeşitli sülün, ördek, tavuk türlerini hayvanseverlere gösterdiklerini, ziyaretçilere bu hayvanların nasıl yetiştirilmesi gerektiği, bakımı ve özelliklerini de anlattıklarını kaydetti.



Fuar, 30 Nisan'a kadar açık olacak



Eğitim gösterileri, yarışmalar ve firma tanıtımlarının yapılacağı fuarda, mastif ırkından dört köpek de bulunuyor. İzmir'de bir yetiştirme çiftliğinden getirilen köpekler, iri cüsseleriyle dikkat çekti.



Fuarda çeşitli yarışmalarda dereceler elde etmiş, renkleri, güzellikleri ve sesleri birbirinden farklı kanaryalar da yer alıyor.



Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'ndan getirilen tavuk, tavşan, horoz, mavi tavus kuşu, kır tavşanı, Ankara keçisi, Ankara kedisi, deve, tay ve sıpa da fuarda hayvanseverlerle buluşturuldu.



PetZoo Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.