Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kuş Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri şeklindedir.



Düzenleyici: Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti.



Konusu: Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Altınpark



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır