Petzoo Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı
Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kuş Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri şeklindedir.
Düzenleyici: Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti.
Konusu: Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Altınpark
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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