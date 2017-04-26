Petzoo Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı

Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Petzoo Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı

Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kuş Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri şeklindedir.

Düzenleyici: Ulusal Fuarcılık Org.Tic.Ltd.Şti.

Konusu: Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Altınpark

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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