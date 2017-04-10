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Petrolde Yüzde 20'lik Artış Tahmini
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Petrolde Yüzde 20'lik Artış Tahmini

ABD'nin Suriye'yi Tomahawk füzeleriyle vurması, petrolün radarına jeopolitik riskleri soktu.

Petrolde Yüzde 20'lik Artış Tahmini

ABD'nin Suriye'yi Tomahawk füzeleriyle vurması, petrolün radarına jeopolitik riskleri soktu. Bazı uzmanlar yükseliş trendine giren petrol fiyatlarının, jeopolitik riskler ve talebin artmasıyla birlikte 60 dolara çıkacağını öngörüyor. Bu petrol fiyatlarının yüzde 20 artması anlamına geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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