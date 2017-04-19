Petrolde Yeni Beklenti 65 Dolar
Citigroup ve Goldman Sachs petrol fiyatlarının yılsonuna kadar 60 dolarların üzerine çıkmasını bekliyor.
Citigroup ve Goldman Sachs petrol fiyatlarının yılsonuna kadar 60 dolarların üzerine çıkmasını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com
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