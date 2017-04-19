Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Petrolde Yeni Beklenti 65 Dolar
Ara
BİST 91.374 %0,79
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Petrolde Yeni Beklenti 65 Dolar

Citigroup ve Goldman Sachs petrol fiyatlarının yılsonuna kadar 60 dolarların üzerine çıkmasını bekliyor.

Petrolde Yeni Beklenti 65 Dolar

Citigroup ve Goldman Sachs petrol fiyatlarının yılsonuna kadar 60 dolarların üzerine çıkmasını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Goldman Sachs, Citigroup, Petrol, Fi