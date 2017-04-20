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Petrolde Üretim Kısıntısı Sürebilir
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Empire State'de Görsel Şölen
Petrolde Üretim Kısıntısı Sürebilir
OPEC'in önde gelen üyeleri petrol arzının kısılmaya devam edilmesi taraftarı.
20 Nisan 2017 Perşembe 14:47
OPEC
'in önde gelen üyeleri petrol arzının kısılmaya devam edilmesi taraftarı
Kaynak:
Dunya.com
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