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Petrolde Dengeye Yaklaşıldı
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Petrolde Dengeye Yaklaşıldı

Uluslararası Enerji Kurumu, küresel petrol piyasasının stoklar artsa da dengeye yaklaştığını açıkladı.

Petrolde Dengeye Yaklaşıldı

Uluslararası Enerji Kurumu, küresel petrol piyasasının stoklar artsa da dengeye yaklaştığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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