Petrol Üretimini Kısma Kararı Uzatılabilir"

ABU Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi azaltma kararının devamı yönünde eğilim olduğunu söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen "Körfez Ülkeleri Petrol Medya Forumu"nda konuşan Falih, "Petrol üretimini kısma kararının uzatılması yönünde giderek artan bir konsensüs var. Ancak şu ana kadar tam anlamıyla bir anlaşmaya varılmış değil." dedi.



Petrol talebinin düşük seviyelerde olduğu iddialarına karşı çıkan Falih, "Bu söylentiler diğer sektörlerin ve başka ülkelerin menfaatleri için çıkarılıyor." diye konuştu.



OPEC, geçen yılın sonunda petrol üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil düşürme kararı almıştı.



Ocak 2017'de uygulanmaya başlanan kararın 6 ay geçerli olacağı, ancak uygun görülmesi halinde uzatılabileceği kaydedilmişti.