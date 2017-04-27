Petrol Şokları Askeri Harcamaları da Vuruyor!

2014 yılında başlayan petrol fiyatlarındaki düşüş trendi birçok ülkenin askeri bütçesini gözden geçirmesine neden oldu.

Petrol Şokları Askeri Harcamaları da Vuruyor!

2014 yılında başlayan petrol fiyatlarındaki düşüş trendi birçok ülkenin askeri bütçesini gözden geçirmesine neden oldu.

Kaynak: Dunya.com

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