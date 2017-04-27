Petrol Şokları Askeri Harcamaları da Vuruyor!

2014 yılında başlayan petrol fiyatlarındaki düşüş trendi birçok ülkenin askeri bütçesini gözden geçirmesine neden oldu.
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