Petrol Sevdası filmi oyuncuları kimler? Petrol Sevdası film konusu nedir?

TV'de ilk kez FOX ekranlarında bu akşam yayınlanacak Petrol Sevdası filmi oyuncuları kimler? Petrol Sevdası film konusu nedir? Detaylar haberimizde.

TV'de ilk kez FOX ekranlarında bu akşam yayınlanacak Petrol Sevdası filmi oyuncuları kimler? Petrol Sevdası film konusu nedir? Detaylar haberimizde.

PETROL SEVDASI FİLM KONUSU

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Fikri, pratik zekâ, hazır cevap bir adamdır. Saf ve temizdir. Muhtar Selami'nin kızı Emine'ye aşıktır. Hayali babasının izniyle onunla evlenip mutlu bir yuva kurmaktadır.Fakat bu hayali Selami'nin onu kızının yanında yakalamasıyla farklı bir hal alır. Selami öfkeyle kızını Kazım'a vereceğini söyler. Bu olayın gecesinde Fikri'nin rüyasına babası Necdet girer ve tarlalarında hazine olduğunu söyler. Fikri yanına Hasan Hoca'yı da alıp hazineyi aramaya gider. İşaret edilen yeri ne kadar kazarlarsa kazsınlar, hazine falan yoktur. Hasan Hoca ve Fikri oradan ayrılır. Fakat kazdıkları yerden sızıntı şeklinde petrol çıkmaya başlar ve çukur belli süre sonra petrolle dolar. Fikri köye geldiğinde Kazım'ın Emine'yi istemeye gideceğini öğrenir. Karar vermiştir, Emine'yi kaçıracaktır. Öyle de yapar. O andan sonra Emine'yi kaçırır. Bir yandan tarlasında petrol çıkması diğer yandan Emine'yi kaçırması... Fikri bir maceranın içine atılmıştır. Bu macerada onu içinden çıkılmaz absürt olaylar beklemektedir.

PETROL SEVDASI OYUNCULARI

Halil İbrahim Kurum,

Tuğba Melis Türk,

Selahattin Taşdöğen