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Petrol Piyasası Stoklar Artsa da Dengeye Yaklaştı
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Petrol Piyasası Stoklar Artsa da Dengeye Yaklaştı

Ham petrol stoklarında artış olmasına rağmen küresel petrol talebi yaklaşık üç yılın ardından arzı geçmeye yakın.

Petrol Piyasası Stoklar Artsa da Dengeye Yaklaştı

Ham petrol stoklarında artış olmasına rağmen küresel petrol talebi yaklaşık üç yılın ardından arzı geçmeye yakın...

Kaynak: Dunya.com

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