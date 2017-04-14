Petrol Piyasası Stoklar Artsa da Dengeye Yaklaştı
Ham petrol stoklarında artış olmasına rağmen küresel petrol talebi yaklaşık üç yılın ardından arzı geçmeye yakın.
Ham petrol stoklarında artış olmasına rağmen küresel petrol talebi yaklaşık üç yılın ardından arzı geçmeye yakın...
Kaynak: Dunya.com
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