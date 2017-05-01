Petrol İhracat Vergisi 84 Dolara Düştü

– Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya'dan petrol ihracat vergisinin 1 Mayıs'tan itibaren ton başına 88.9 dolardan 84 dolara düştüğünü bildirdi.



Rusya Maliye Bakanlığı, Urals marka petrolün ortalama fiyatının 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında varil başına 52.04 dolar olduğunu belirtti.



Aynı zamanda yüksek viskoziteli yağın ihracat vergisi 1 Mayıs'tan itibaren 13.8 dolardan 12.9 dolara düştü. Diğer benzin ürünlerinin vergisi ton başına 26.6 dolardan 25.2 dolara düştü. - Moskova