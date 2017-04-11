Petrol Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor
Brent petrolün varil fiyatı bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri öncesi 55,92 dolar düzeyinde seyrediyor.
Brent petrolün varil fiyatı bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri öncesi 55,92 dolar düzeyinde seyrediyor.
Kaynak: Dunya.com
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