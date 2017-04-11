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Petrol Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor
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Petrol Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Brent petrolün varil fiyatı bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri öncesi 55,92 dolar düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Brent petrolün varil fiyatı bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri öncesi 55,92 dolar düzeyinde seyrediyor.

Kaynak: Dunya.com

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