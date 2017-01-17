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Petrol Fiyatları Yatay Seyrediyor
17 Ocak 2017 Salı 11:12
Brent petrol 55 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Brent petrol 55 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Kaynak:
Dunya.com
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