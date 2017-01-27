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Petrol Fiyatları Kazanımları Artırdı
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Petrol Fiyatları Kazanımları Artırdı

Petrol fiyatları, küresel risk iştahındaki artışa paralel olarak kaydettiği kazanımları koruyor.

Petrol Fiyatları Kazanımları Artırdı

Petrol fiyatları, küresel risk iştahındaki artışa paralel olarak kaydettiği kazanımları koruyor.

Kaynak: Dunya.com

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