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Petrol Fiyatları Kâr Satışlarıyla Geriledi
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Petrol Fiyatları Kâr Satışlarıyla Geriledi

Dün gerçekleştirdiği yükselişle 56.60 dolar seviyesine çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 56 doların altında işlem görüyor.

Petrol Fiyatları Kâr Satışlarıyla Geriledi

Dün gerçekleştirdiği yükselişle 56.60 dolar seviyesine çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 56 doların altında işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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