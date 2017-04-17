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Petrol Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı
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Petrol Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı

Brent petrolün varil fiyatı küresel gerginliklerin etkisinin devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününde 55 dolara geriledi.

Petrol Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı

Brent petrolün varil fiyatı küresel gerginliklerin etkisinin devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününde 55 dolara geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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