Petrol Fiyatları Düşüşe Geçti
Ham petrol ABD'de stokların azalmasına rağmen, artan petrol üretimi ile birlikte düşüş yaşıyor.
Ham petrol ABD'de stokların azalmasına rağmen, artan petrol üretimi ile birlikte düşüş yaşıyor.
Kaynak: Dunya.com
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