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Petrol Fiyatları 55 Dolarda Tutunamadı
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Petrol Fiyatları 55 Dolarda Tutunamadı

Brent petrolün varil fiyatı, küresel gelişmelerin etkisiyle 54,77 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol Fiyatları 55 Dolarda Tutunamadı

Brent petrolün varil fiyatı, küresel gelişmelerin etkisiyle 54,77 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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