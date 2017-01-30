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Petrol Fiyatları 55 Dolarda Kaldı
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Petrol Fiyatları 55 Dolarda Kaldı

Brent petrolün varil fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlayarak 55 doların üzerinde dengelendi.

Petrol Fiyatları 55 Dolarda Kaldı

Brent petrolün varil fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlayarak 55 doların üzerinde dengelendi.

Kaynak: Dunya.com

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Petrol