Petkimspor Üst Üste 10'uncu Galibiyetini Aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon play off hattında yer alan Petkimspor, dün Düzce Belediyespor'u deplasmanda 77-64 yenerek üst üste 10'uncu galibiyetine imza atıp, zirve yarışındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.



Antrenör Burak Gören yönetimindeki Pekimspor, 25 Kasım'daki Gelişim Koleji mağlubiyetinin ardından iki ayı aşkın bir süredir yenilgi yüzü görmedi. Ligde 21 maçta 16 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Petkimspor, cumartesi günü konuk edeceği 18 galibiyeti bulunan zirve ortağı Nesine.com Eskişehir Basket'i de yendiği takdirde liderliğe bir adım daha yaklaşacak. - İzmir