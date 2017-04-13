Petkimspor'un Rakibi Final Gençlik

TÜRKİYE Basketbol Liginde son 21 maçın 20'sini kazanarak normal sezonun son iki haftasına lider Nesine.com Eskişehir Basket'le puan puana giren Petkimspor, yarın deplasmanda Final Gençlik'le karşılaşacak. Bursa Final Okulları Spor Salonu'ndaki zorlu müsabaka saat 14.30'da başlayacak.



Liderlik hesapları yapan Aliağa temsilcisi, normal sezonu haftaya Astra Group Sakarya Büyükşehir Basketbol deplasmanında tamamlayıp, Spor Toto Basketbol Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı play off maratonuna odaklanacak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan Gelişim Koleji ise sezonun son iç saha maçında evinde saat 14.00'te Bursaspor'u ağırlayacak. - İzmir