Petkimspor Rövanşa Çıkıyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi play off serisindeki ilk maçta Acıbadem Üniversitesi'ne evinde 73-65 yenilerek saha avantajını kaybeden Petkimspor, rakibini yarın galibiyetleri eşitlemek için ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın Spor Toto Basketbol Ligi'ne yükselebilmek için Final Grubu'na kalacağı seride üçüncü ve gerek olursa dördüncü karşılaşmalar İstanbul'da, beşinci maç ise yine Aliağa'da yapılacak. - İzmir