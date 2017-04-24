Petkimspor Play Off'u Bekliyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde son 22 maçın 21'ini kazandıktan sonra cumartesi günü liderlik umuduyla çıktığı maçta Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'a deplasmanda 90-65 yenilerek sezonu 3'üncü tamamlayan Petkimspor, play off'a odaklandı.



Petkimspor, 3 galibiyete ulaşan ekibin 4 takımlı Final Grubu'na kalacağı seride, sezonu altıncı tamamlayan Acıbadem Üniversitesi'yle karşılaşacak. Normal sezonu üst sırada tamamlayan Petkimspyor'un saha avartajını elinde bulunduracağı seride ilk iki maç 28 Nisan Cuma ve 30 Nisan Pazar günleri Aliağa'da oynanacak.



Üçüncü karşılaşma 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Gerek duyulması durumunda dördüncü maç İstanbul'da, beşinci maç ise yine İzmir'de olacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaların ilkini 75-70'lik skorla Acıbadem, rövanşı 77-70'le Petkim kazandı. Bu sezon yeni bir statünün uygulanacağı ligde rakibini eleyip tur atlayan taraf, Final Grubu'na kalan takımlarla çift devreli lig usulüne göre karşılaşacak. Final Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar önümüzdeki sezon Spor Toto Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.



- İzmir