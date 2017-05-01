Petkimspor Avantaj Peşinde

TÜRKİYE Basketbol Ligi play off serisinde Acıbadem Üniversitesi'ni normal süresi 73-73 biten ikinci maçta uzatmada 86-80 yenerek durumu 1-1'e getiren Petkimspor, İstanbul'da avantaj yakalamak istiyor.

Petkimspor Avantaj Peşinde

TÜRKİYE Basketbol Ligi play off serisinde Acıbadem Üniversitesi'ni normal süresi 73-73 biten ikinci maçta uzatmada 86-80 yenerek durumu 1-1'e getiren Petkimspor, İstanbul'da avantaj yakalamak istiyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Spor Toto Basketbol Ligi yolunda Final Grubu'na kalacağı seride rakibine 3 ve 5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da konuk olacak Aliağa ekibinde Genel Menajer Levent Türknas, "İstanbul'da çıkacağımız karşılaşmalarda en az 1 galibiyet alarak seriyi yine evimize taşımayı istiyoruz. Tur atlamak için avantajı yeniden elimize geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İzmir

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