Petkimspor Avantaj Peşinde

TÜRKİYE Basketbol Ligi play off serisinde Acıbadem Üniversitesi'ni normal süresi 73-73 biten ikinci maçta uzatmada 86-80 yenerek durumu 1-1'e getiren Petkimspor, İstanbul'da avantaj yakalamak istiyor.



Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Spor Toto Basketbol Ligi yolunda Final Grubu'na kalacağı seride rakibine 3 ve 5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da konuk olacak Aliağa ekibinde Genel Menajer Levent Türknas, "İstanbul'da çıkacağımız karşılaşmalarda en az 1 galibiyet alarak seriyi yine evimize taşımayı istiyoruz. Tur atlamak için avantajı yeniden elimize geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İzmir