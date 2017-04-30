Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi: 86-80

TÜRKİYE Basketbol Ligi Play-Off mücadelesinde Petkimspor, normal süresi 73-73 biten maçta Acıbadem Üniversitesi'ni uzatmada 86-80 enerek seriyi eşitledi. Aliağa Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 16-18, ilk yarısı 33-41, üçüncü periyodu 60-54, normal süresi ise 73-73 sonuçlandı.İlk maçı 73-65 kaybeden Petkim, uzatmada rakibine 86-80 üstünlük sağlayıp seriyi eşitlemeyi başardı. Ev sahibinde Campbell, 29 sayıyla maçın yıldızı oldu. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın Spor Toto Basketbol Ligi yarışında Dörtlü Final'e kalacağı seride üçüncü maç 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. - İzmir