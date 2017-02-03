TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrılan 3'üncü sıradaki Petkimspor, yarın 2'nci sırada bulunan Nesine.com Eskişehir Basket'i ağırlayacak.
Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Petkim 21 maçta 16, Eskişehir Basket ise 18 galibiyet elde etti. Ligde son sıradan bir türlü kurtulamayan Muğla Ormanspor, saat 13.30'da İstanbulspor Beylikdüzü deplasmanında ter dökecek. Saat 18.00'de start alacak maçlarda play off hedefinin uzağında kalan Akhisar Belediyespor, Belediye Spor Salonu'nda Pertevniyal'i ağırlarken Gelişim Koleji, Afyon Belediyespor'la Afyon'da karşı karşıya gelecek. - İzmir
Petkimspor'a Ağır Misafir
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrılan 3'üncü sıradaki Petkimspor, yarın 2'nci sırada bulunan Nesine.com Eskişehir Basket'i ağırlayacak.
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrılan 3'üncü sıradaki Petkimspor, yarın 2'nci sırada bulunan Nesine.com Eskişehir Basket'i ağırlayacak.