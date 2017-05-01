Petkim Spor Seriyi Eşitledi
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında sahasında Acıbadem Üniversitesi’ni 86-80 mağlup eden Petkim Spor, seriyi eşitledi.
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında sahasında Acıbadem Üniversitesi'ni 86-80 mağlup eden Petkim Spor, seriyi eşitledi.
Serinin ilk maçında rakibine 73-65 mağlup olan İzmir temsilcisi, ikinci karşılaşmadarakibine boyun eğmedi. Normal süresi 73-73 eşitlikle biten karşılaşmada uzatma periyotlarına geçildi. Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan Petkim Spor, seriyi 1-1'e getirdi. Petkim Spor adına forma giyen Terrance Orlando Campbell ürettiği 29 sayı ile yıldızlaştı. Konuk ekip adına mücadele eden Carl Bracey Arman Wright ise 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Petkim Spor, serinin üçüncü maçını 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu'nda oynayacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Gören: "Kazanılması gereken iki tane daha maç var"
Karşılaşma sonunda basın mensuplarının karşısına geçen belirten Petkim Spor Başantrenörü Burak Gören, seriye devam edebilme adına önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Gören, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Kendi sahamızda bir maç daha kaybettiğimiz takdirde işimizin zora gireceğini biliyorduk. Bu da takım üzerinde biraz baskı oluşmasına neden oldu. Şunu kabul etmek gerekir ki bu seri Play-Off'un en sert serisi ve uzun olacak. Acıbadem takımı özellikle hücum konusunda çok potansiyelli bir takım. Buna önlemler almaya çalıştık. Seyirci desteği ve yaptığımız sert savunmayla Acıbadem'i durdurmaya çalıştık. Desteklerini bir saniye dahi olsun bizden esirgemeyen seyircimize çok teşekkür ediyorum. Kazanılması gereken iki tane daha maç var. Şuan da saha avantajı Acıbadem'e geçmiş durumda. Bu galibiyeti unutup, önümüzdeki karşılaşmanın hazırlıklarına hemen başlayacağız."
Bayramoğlu: "İstanbul'da elimizden geleni yapacağız"
Serinin en zor maçına çıktıklarını ifade eden Acıbadem Üniversitesi Başantrenörü Alp Bayramoğlu ise, "Petkim Spor karşılaşmaya çok sert başladı. Biz de bu sertliğe cevap veremedik. Kafa kafaya bir maç oldu. Sonunda kazanan Petkim oldu. Seriyi İstanbul'a taşıdık. İstanbul'da elimizden geleni yapacağız" dedi.
Salon: Enka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Tahsin Kuzu, Seyhan Topaloğlu
Petkim Spor: Ali Ulaş Peker (2), Murat Kaya (8), Gökhan Karabıyık (5), Can Terzioğlu (5), Polat Kaya (18), Recep Doğrusöz (8), Sercan Ergin (1),
Terrance Orlando Campbell (29), Kenan Bajramovic (10)
Başantrenör: Burak Gören
Acıbadem Üniversitesi: Mutlu Demir (6), Can Altıntığ (5), Caner Erdeniz (4), Carl Bracey Arman Wright (26), Tutku Açık (6), Orbay Kaya (2),
Nusret Yıldırım (9), Cevher Özer (2), Can Uğur Öğüt (3), JasonDıorMaxıell (12)
Başantrenör: Alp Bayramoğlu
Birinci periyot: 16-18 (Acıbadem Üniversitesi lehine)
İkinci periyot: 33-41 (Acıbadem Üniversitesi lehine)
Üçüncü periyot: 60-54 (Petkim Spor lehine)
Dördüncü periyot: 73-73
Uzatma: 86-80 (Petkim Spor lehine) - İZMİR