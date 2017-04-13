Petkim, Final Gençlik'e Konuk Olacak

Ligde Play-off turunu garantileyen Petkim Spor, 33.haftada Final Gençlik'e konuk olacak.



Petkim Spor, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin (TBL) 33.haftasında Final Gençlik'e konuk olacak. 14 Nisan Cuma günü Bursa Final Okulları Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 14.30 başlayacak. Oynadığı 32 karşılaşmada 58 puan toplayan Petkim Spor, puan tablosunda aynı puanlı lider Eskişehir Nesine.com'un arkasında ikinci sırada yer alıyor. Play-off turunu garantileyen Petkim Spor, son karşılaşmasında kendi sahasında İstanbul Beylikdüzü'nü 93-74'lük skorla mağlup etmeyi başarmıştı. 38 Puana sahip Final Gençlik ise puan tablosunda 17. sırada yer alıyor. - İZMİR