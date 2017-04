Petkim'den 26. Galibiyet

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin (TBL) 32. haftasında sahasında İstanbulspor Beylikdüzü'nü konuk eden Petkim Spor, rakibini 93-74 mağlup ederek ligdeki 26. galibiyetini aldı.



KÜNYE



Salon: Enka Spor



Hakemler: Murat Ciner xxx, Seyhan Topaoğlu xx, Mustafa Akıllıoğlu xx



Petkim Spor: Kenan Bajramovic xxx 16, Terrance Orlndo Campbell xxx 16, Recep Doğrusöz xxx 11, Gökhan Karabıyık xx 6, Polat Kaya xxx 19, Önder Külçebaş xxx 8, Sercan Ergin xxx 5, Ali Ulaş Peker xx 3, Emir Koç x, Ediz Oktay x 3,Can Terzioğlu xx 2, Murat Kaya x 3



Başantrenör: Burak Gören



İstanbulspor Beylikdüzü: Brandon Brown xx 22, Elıjah Kwame Tajhee Johnso xxx 21, Mustafa Baki Görür xxx 10, Genco Ozan Dilik xx 7, Utku Saraloğlu xx 7, Berkay Siniroğlu x 4, Ali Can Güney x 3, Musa Güneş x, Uğur Can Aksoy x, Burak Seren x, Umut Can Özyıldırım x, Barış Ömer Erlin x



Başantrenör: Hakan Yavuz



1. Periyot: 27-14 (Petkim Spor lehine)



Devre: 47-33 (Petkimspor lehine)



3. Periyot: 70-59 (Petkim Spor lehine)



(Nimet Ergün / İHA)