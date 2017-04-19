Petersburg'daki Terör Eylemi Organizatörü Suçunu Kabul Etmedi

– Petersburg'da yaşanan terör eyleminin organizatörü olduğu ileri sürülen Abror Azimov'un suçunu kabul etmediği bildirildi.



Mediazona haber ajansında yer alan habere göre Azimov, Moskova'nın Basmannıy Mahkemesinde düzenlenen oturumda "Katılımım var ama direk olarak bu eyleme katılmadım. Bu eyleme destek sağladığımın farkında değildim" dedi.



Dava müfettişi ise Soruşturma komitesinin Abror Azimov'un meydana gelen terör eylemine katıldığını doğrulamak için gereken delillerin olduğunu dile getirdi.



Abror Azimov'un avukatı olan Armen Zadoyan, dün akşam Podmoskovye'de Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından ele geçirilen Azimov'un suçunu tümüyle kabul ettiğini duyurmuştu.



3 Nisan tarihinde saat 14.40'ta Petersburg metrosunun mavi hattından geçen trenin üçüncü vagonunda şehrin merkezindeki Sennaya Ploşad ile Tehnologiçeskiy İnstitut istasyonları arasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu intihar bombacısı dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. İlk verilere göre intihar bombacısının Kırgızistan doğumlu 22 yaşındaki Akbarcon Calilov'un olduğu ileri sürüldü. - Moskova